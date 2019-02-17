Не умеешь петь - не пой! Фанаты не оценили вокальные данные Тарзана

Известный стриптизер Сергей Глушко сделал Королевой музыкальный подарок, после которого хейтеры негативно высказались о голосе артиста.

31 мая Наташа Королева отметила свой День рождения. Певице исполнилось 46 лет. Ее муж Тарзан вышел на сцену вместе с именинницей и исполнил музыкальный номер, в котором выступил в роли вокалиста. Некоторым пользователям это показалось странным, ведь Сергей известен, по большей части, своими откровенными танцами.

Однако, немногие знают, что исполнитель профессионального стриптиза занимается вокалом и снимается в фильмах. Он даже снялся в нескольких клипах на свои песни.

Часть фанатов мужа Королевой восхищаются творчеством Сергея Глушко. Кто-то считает, что «будущее у него есть, просто над голосом надо работать». Другая часть фанатов не оценила вокальные данные Тарзана. «Бездарь, абсолютно без голоса», – заявил один из подписчиков.