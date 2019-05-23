Телефон дороже сына? Пынзарь «бросила» ребенка ради Stories для Instagram - сеть

«На пластику и общение с фанатами время есть, а на родную «кровиночку» и минуты не нашла!» - негодуют подписчики.

Большинство пользователей не раз замечали, что в семейную жизнь супругов совершенно «не вписываются» сыновья. Пока Сергей занимается работой, бизнесом и делами, Дарья посещает косметические салоны, хирургические клиники, бассейны, магазины, залы. Интересно, чем же заняты все это время сыновья Пынзарей? Наследники не так часто мелькают в личных микроблогах ребят, но поклонники не упускают ни единого шанса упрекнуть в том, что родители не занимаются воспитанием.

Сейчас же в сети считают, что Пынзарь и вовсе «бросила» ребенка ради Stories для Instagram. На своей страничке Дарья опубликовала несколько видеороликов, которые вызвали ажиотаж среди ее поклонников. На записи чётко видно, как девушка идет по улице и рассказывает истории для своих фанатов, а маленький Артем еле идет где-то сзади, а вид у него расстроенный и уставший. Пынзарь даже не обращает на него внимания и не боится, что он может потеряться среди народа или забрести в понравившуюся лавку.

Неужели телефон дороже родного сына? Неужели нельзя даже на прогулке с ребенком не пользоваться сетями, интернетом, а провести время с ним?

«Хоть бы на Артема голову повернула, проверить рядом или нет», «Ребенок будто запуганный, вы его заставили с вами идти?», «Даша, отвлеклась бы на дитё свое, ребенок внимания вообще не получает», «Ужас!!! Бедный Артем, мать практически 24/7 в телефоне сидит», - возмущаются в сети.

Следует отметить, что Пынзарь не раз говорили, что дети обделены материнской заботой и вниманием, им не хватает любви и нежности.