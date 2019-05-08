Здоровое питание за спец. диету. Как Малышева «разводит» народ России методом подмены

Сегодня, 04:37 \\ Шоу-бизнес

Обычные продукты с «этикеткой» Елены продаются ей за «бешенные» деньги.

Елена Малышева узнается зрителем как бессменная ведущая программы «Жить здорово!» Женщина также известна тем, что активно занимается бизнесом. Из них – несколько частных клиник и экспресс-диета, которая массово агитируется ей в блоге Instagram.

Состав диеты прост до неприличия – на выбор крупа, сухофрукты, замороженные яичные блюда и прочее. Все предлагаемые меню Малышевой – это просто правильное питание. Только непонятно, за что она просит за это такие баснословные деньги? Цены на диеты колеблются от 14-и до 20-и тыс. рублей за курс хотя за эти же самые деньги человек может приобрести те же самые продукты и у него еще останутся лишние деньги.

Малышева буквально «разводит» народ методом подмены. Ведущая просто выдает обычные продукты питания за экспресс-диету с «этикеткой» от чуть ли не главного врача России. Не удивительно, что люди ведутся на разрекламированный «бренд», в надежде избавиться от лишнего веса. Только вот «обман» и введение в заблуждение видит далеко не каждый из ее клиентов.

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Автор - Валерия Кирсанова
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