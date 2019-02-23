«С тобой уже перебор» — дочь Успенской не хочет выступать с матерью

Татьяна Плаксина уже, видимо, переросла совместные концерты и готова быть сольной певицей.

Известная российская певица Любовь Успенская стала гостем очередного выпуска интернет-шоу «Ходят слухи», ведущей которого является блогер Рамина Эсхакзай. В интервью Любовь рассказала свое мнение относительно разницы менталитетов разных стран, хочет ли она переехать жить в США, о своих творческих дуэтах, и даже рассказала подробности личной жизни.

Также Успенская в беседе упомянула свою дочь Татьяну Плаксину. Ведущая поинтересовалась, будет ли Плаксина петь, на что Любовь ответила, что уже давно Татьяна вместе с ней работает на концертах и рассказала об одном диалоге с дочерью.

«Ну давайте мне делайте концерты. В Армении могу два концерта отработать» — заявила Плаксина после одного из выступлений. На что владелец зала, в котором был концерт «королевы шансона» поинтересовался сколько стоит восходящая певица. Татьяна не растерялась и ответила, что для нее цена не важна. Также Плаксина заявила, что гостями ее программы будут Мартиросян и Эдгар Акопян. На логичный вопрос от матери «А как же я?», она ответила: «Мам, с тобой уже перебор».

По реакции Плаксиной заметно, что она не хочет выступать с матерью, которая и вывела ее на сцену, устроив дебютное выступление. Возможно, дочь Успенской набралась опыта, периодически выступая с успешной матерью, впитала лучшие черты и готова начинать сольную карьеру.