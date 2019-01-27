Песков злость «срывал»? Татьяна Навка удивила фанатов своим постаревшим лицом

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Скандалы с мужем могут отразиться на внешнем виде 44-летней спортсменки.

Знаменитая спортсменка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, мягко говоря, поразила подписчиков резко постаревшим лицом. На фоне молодого и подтянутого тела в новом Instagram-видео Татьяна учила своих фанатов, как можно в домашних условиях заниматься спортом.

«У меня есть волшебная палочка! Вот так помашу ей пару-тройку раз в неделю и "Оп", всё готово», – пишет слегка раздражённая Навка после через чур навязчивого общения с фанатами.

Однако почти все обратили внимание не на то, какие советы давала знаменитая фигуристка, а как выглядела женщина. Очевидно, что до этого была бессонная ночь, которую Навка проплакала в подушку. Скорее всего, именно из-за того, что супруг Песков мог срывать злость на добродушной Татьяне, женщина находится сейчас в ужасно подавленном состоянии. Недосып и выплаканные глаза, видимо, спровоцировали отёчность лица, из-за которого многие и стали переживать за здоровье звезды.

Несмотря на то, что у спортсменки всегда со здоровьем и внешним видом было всё хорошо, конечно, тяжёлое эмоциональное состояние с лёгкостью приводит к быстрому старению кожи, в первую очередь, лица.

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Автор - Наир Мухметов
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