«Не завести ли нам детей»: Шепелев публично флиртует с известной радиоведущей

Сегодня, 16:03 \\ Шоу-бизнес

После смерти Фриске Дмитрий, похоже, наконец нашел в себе силы вновь завести отношения.

 Многие заметили, что после трагедии Дмитрий Шепелев надолго замкнулся в себе, хотя и продолжал работать на телевидении. После этого его карьера уже не была такой яркой. Сейчас он остается ведущим ток-шоу «На самом деле» и периодически выступает на корпоративах. Одним из последних его заказов оказался девичник в Беларуси, который он вел совместно с известной радиоведущей Василисой Фроловой.

 Примечательно то, как обращался Шепелев с коллегой. В тот день многие заметили, что он публично флиртует с ней, не задумываясь о том, как это выглядит со стороны. «Встретились, обнялись, подумали... не завести ли нам детей», - заявил телеведущий со сцены. В сети даже появилось видео, на котором можно услышать все его слова. В это время он без стеснения стоял с Фроловой в обнимку, однако она же и постаралась, чтобы он закончил с откровениями, намекнув, что не всем интересны их «личные дела».

Стоит отметить, что с радиоведущей Дмитрий Шепелев был знаком уже очень давно. Похоже, встреча после долгого перерыва так повлияла на их обоих, что они решили больше не расставаться.

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Автор - Мартина Корф
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«Не завести ли нам детей»: Шепелев публично флиртует с известной радиоведущей

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