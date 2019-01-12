Мышьяк в малых дозах! Зоозащитники «затравят» Рудковскую за кормление собаки сервелатом

Сегодня, 13:31 \\ Шоу-бизнес

Яна дает любимому питомцу мужа запрещенные продукты, пока Плющенко в отъезде.

 После того, как в угодья известного продюсера Яны Рудковской залетел дрон с видеокамерой, она не перестает добровольно их демонстрировать. Пару дней назад она провела полную экскурсию по участку, а вчера начала показывать животных, которые живут на ее территории.

Оказалось, что охраняет дом звездной четы собака породы тибетский мастиф. Музыкальный продюсер зовет ее по кличке Лорд. Когда она снимала его в вольере, то дала ему с руки бутерброд из белого хлеба с колбасой сорта сервелат. И как бы ни хотела Рудковская в этом случае показать всю свою любовь к псу, такими действиями она может лишь навлечь на себя гнев зоозащитников.

Дело в том, что, по словам специалистов, кормить собак колбасой строго запрещается. Дело даже не в том, что в ее составе чаще не чистое мясо, а в том, что в нее добавляют очень много соли и специй, так что для питомцев это мышьяк в малых дозах, который постепенно ведет к гибели. По этой причине защитники животных, скорее всего, нещадно «затравят» Рудковскую за кормление собаки сервелатом.

Тем не менее, сама она, похоже, даже не догадывается, что причиняет своему «Лордику» вред. «Вкусная была колбаска?», - спрашивает она его на видео в Instagram Stories.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Николаев «остыл» к Проскуряковой из-за пристрастия к другим женщинам – фанаты пророчат развод

Отсутствие совместных фото и выходов в свет, жизнь семейной пары, как будто на разных...

Очередная «русалка»? Проскурякова рискует лишиться карьеры из-за скандалов с Николаевым

 Вероятно, актриса пойдёт по стопам Королёвой, которая вовремя ушла от мужа, тем самым,...

Боится мужчин? Гузееву до одиночества могла довести жестокость первого избранника

«Просто сидел и бил меня гантелей»», - делится воспоминаниями ведущая.

Месть за квартиру? Пынзарь не пустила свекровь на порог дома

Проживание женщины в номере отеля, давний конфликт Дарьи с матерью мужа, а также...

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Выберет карьеру? Муж Оксаны Федоровой поставит точку в браке с телеведущей

Так считают фанаты. Они уверены, если Андрей поставит Оксану перед выбором, она...

Устала быть в «клетке»? Меган Маркл собирается увезти сына в США

 Герцогиня сбегает из «королевского заточения», и, видимо, даже принц Гарри не в силах...

Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который...

Низкопробный ширпотреб. Ольга Бузова покупает кроссовки на AliExpress?

 Стильную обувь теледивы внимательные поклонники нашли в китайском интернет-магазине.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ