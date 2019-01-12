Мышьяк в малых дозах! Зоозащитники «затравят» Рудковскую за кормление собаки сервелатом

Яна дает любимому питомцу мужа запрещенные продукты, пока Плющенко в отъезде.

После того, как в угодья известного продюсера Яны Рудковской залетел дрон с видеокамерой, она не перестает добровольно их демонстрировать. Пару дней назад она провела полную экскурсию по участку, а вчера начала показывать животных, которые живут на ее территории.

Оказалось, что охраняет дом звездной четы собака породы тибетский мастиф. Музыкальный продюсер зовет ее по кличке Лорд. Когда она снимала его в вольере, то дала ему с руки бутерброд из белого хлеба с колбасой сорта сервелат. И как бы ни хотела Рудковская в этом случае показать всю свою любовь к псу, такими действиями она может лишь навлечь на себя гнев зоозащитников.

Дело в том, что, по словам специалистов, кормить собак колбасой строго запрещается. Дело даже не в том, что в ее составе чаще не чистое мясо, а в том, что в нее добавляют очень много соли и специй, так что для питомцев это мышьяк в малых дозах, который постепенно ведет к гибели. По этой причине защитники животных, скорее всего, нещадно «затравят» Рудковскую за кормление собаки сервелатом.

Тем не менее, сама она, похоже, даже не догадывается, что причиняет своему «Лордику» вред. «Вкусная была колбаска?», - спрашивает она его на видео в Instagram Stories.