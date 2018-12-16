Разлучница Меган: Семейные узы принцев Гарри и Уильяма трещат по швам

Братья намерены делить не только сферы влияния, но и совместную благотворительность.

Похоже, что в британской королевской семье назревает серьезный скандал. Принцы Гарри и Уильям более полугода упорно избегают личного общения, лишь изредка пересекаясь на светских мероприятиях и официальных раутах - сообщает сайт ТВ Центр со ссылкой на королевского эксперта Эмили Эндрюс.

По мнению журналистки, отношения братьев зашли в настоящий тупик и никто из них не намерен первым идти на встречу. Герцог и герцогиня Кембриджские и Сассекские даже подумывают прекратить совместную благотворительную деятельность в фонде The Royal Foundation, где до этого были заняты все четверо. Гарри и Меган к тому же уже успели получить отдельную от своих сородичей резиденцию.

Если верить эксперту, семейные узы принцев Гарри и Уильяма трещат по швам. Причину раздора британцы склонны видеть в жене младшего брата — разлучнице Меган. По слухам, Уильям был изначально против брака наследника престола Великобритании и гражданки США. Окончательно братские отношения испортились после переезда герцога и герцогини Сассекских во Фрогмор-хаус.

Остается надеяться, что в скором времени Уильям сможет принять выбор брата, а рождение у Гарри и Меган первенца подтолкнет долгожданное примирение принцев.