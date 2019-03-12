Дима Билан страдает от ночных кошмаров

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Певец поделился с фанатами своим «персональным адом».

В социальной сети Instagram Дима Билан часто делится с поклонниками моментами своей жизни. В этот раз музыкант проснулся рано утром и решил рассказать подписчикам о своем «кошмарном сне».

Победитель шоу «Евровидение-2008» признался, что страдает от ночных сновидений. В этом кошмаре он забыл слова на собственном концерте. Певец назвал этого «профессиональным адом и кошмаром» и задал риторический вопрос: «Когда же все это закончится?»

Фанаты написали множественное количество комментариев в поддержку любимого кумира. Они посоветовали ему не обращать внимание на кошмары и не проецировать их в реальную жизнь, чаще бывать на свежем воздухе и поддерживать свою норму сна.

Певец же в свою очередь попросил фанатов поделиться своими самыми странными сновидениями и пожелал всем доброго утра.

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Автор - Валерия Кирсанова
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