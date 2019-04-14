Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

Сегодня, 17:59 \\ Шоу-бизнес

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который ему подаёт отец.

Дмитрий Шепелев, пожалуй, стал самым скандальным отцом российского шоу-бизнеса. После конфликтов с родителями Жанны Фриске он самостоятельно воспитывает сына и не показывает его ни прессе, ни родственникам. В соцсетях он также неактивен, но периодически публично демонстрирует свои отцовские качества.

Например, на днях Дмитрий похвастался, тем, что провёл для детей экскурсию в Третьяковскую галерею. Но сделал это весьма специфическим образом, акцентировав, что для него любовь к искусству – превыше школьных уроков.

  «Мне кажется, прогулять занятия, чтобы провести время в Третьяковской галерее - это совсем не плохой навык. Сегодня этот «вредный совет» я и дал детям»- написал телеведущий на своей официальной странице в Instagram. Поступает он, конечно, как «отец года», ведь шестилетний Платон как губка впитывает слова папы, который является для него авторитетом. И пусть даже у Шепелева были благие намерения, но сын, скорее всего, запомнит только то, что родитель учит его прогуливать занятия.

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Автор - Балог Анна
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