Отец года! Шепелёв учит сына прогуливать занятия

«Вредные» советы для ребёнка Жанны Фриске могут быть не самым лучшим примером, который ему подаёт отец.

Дмитрий Шепелев, пожалуй, стал самым скандальным отцом российского шоу-бизнеса. После конфликтов с родителями Жанны Фриске он самостоятельно воспитывает сына и не показывает его ни прессе, ни родственникам. В соцсетях он также неактивен, но периодически публично демонстрирует свои отцовские качества.

Например, на днях Дмитрий похвастался, тем, что провёл для детей экскурсию в Третьяковскую галерею. Но сделал это весьма специфическим образом, акцентировав, что для него любовь к искусству – превыше школьных уроков.

«Мне кажется, прогулять занятия, чтобы провести время в Третьяковской галерее - это совсем не плохой навык. Сегодня этот «вредный совет» я и дал детям»- написал телеведущий на своей официальной странице в Instagram. Поступает он, конечно, как «отец года», ведь шестилетний Платон как губка впитывает слова папы, который является для него авторитетом. И пусть даже у Шепелева были благие намерения, но сын, скорее всего, запомнит только то, что родитель учит его прогуливать занятия.