Жестко опозорилась - Наташа Королёва перепутала "бюст" Тарзана с Волочковой

В эфире шоу «Вечерний Ургант» певица не узнала супруга по фрагменту фотографии.

31 мая известная певица Наташа Королёва отметит свой 46 день рождения. Она призналась, что уже давно не испытывает радости от праздника, как было в детстве, но старается не унывать и много времени уделять творческой деятельности. В день рождения Королёва презентует новый альбом и даст сольный концерт в рамках тура «Русская песня», где будут исполнены и старые хиты, и новые композиции альбома.

Накануне Королёва стала участницей телепроекта «Вечерний Ургант», где ведущий предложил Наталье поиграть в игру «Декольте любимого мужчины» ей предлагалось по части фотографии угадать, где изображено декольте ее супруга Сергея Глушко. Но это задание оказалось для певицы непосильным. Ургант поочередно показывал Наталье пять фотографий. На первые два снимка Королёва отреагировала правильно она не нашла в них ничего общего с Тарзаном. Это были фотографии Арнольда Шварценеггера, а затем Дженнифер Лопес. А на третьем кадре начались проблемы Наташа «узнала» фрагменты тела супруга в фото Сильвестра Сталлоне и сразу же публично извинилась перед мужем. Когда ведущий показал Королёвой следующий снимок, она с уверенностью заявила, что это декольте ее мужа, но оказалось, что Наталья перепутала «бюст» Тарзана с Волочковой, чем жестко опозорилась и повеселила не только ведущего, но и зрителей.

Иван постарался утешить певицу тем, что Глушко «тоже своего рода артист балета» (намек на успешную карьеру в стриптизе). И только на последнем показанном фрагменте оказался муж Наташи и угадать его не составило большого труда.