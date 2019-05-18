Внебрачный сын Алсу? Подопечный Тимати раньше времени «спалил» финал проекта «Песни»

Сегодня, 16:22 \\ Шоу-бизнес

Фото-спойлеры жутко разозлили фанатов шоу.

В Instagram-аккаунте сообщества YOBAJOURNAL появилось свежее фото участника проекта «Песни» Вячеслава Исакова, выступающего под псевдонимом Slame. И все бы ничего, однако преданные фанаты заметили на снимке (помимо довольного выражения лица рэпера) главную награду теле-конкурса, которую молодой человек держит в руках.

В комментариях под фото разорвалась настоящая «бомба». Весь спектр, накативших на подписчиков эмоций сложно передать.

Можно предположить, что «финальное» фото подопечного Тимати оказалось в сети с легкой руки зрителей проекта, находившихся в зале на момент съемки заключительного выпуска (запись финала проходила в среду, 29 мая).

Похоже, что победителя конкурса фанаты «спалили» случайно — в порыве радости за Исакова. Или наоборот, сделано это было намеренно, чтобы создать дополнительный ажиотаж вокруг песенного шоу.

Тем не менее, ситуация кажется странной. В ум приходит только один вопрос, неужто Slame внебрачный сын Алсу? Ведь нашумевший скандал вокруг дочери певицы заставил обратить внимание зрителей на огромное количество «подготовленных» финалов, которыми «грешат» многие федеральные каналы страны.

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Автор - Екатерина Золотова
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