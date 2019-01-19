Жена Овечкина показала успехи 9-месячного сына

В августе 2018 года Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями. Вчера жена хоккеиста показала успехи 9-месячного сына Сергея. Мальчик уже активно ползает, но не ходит. Лицо ребенка супруги до сих пор скрывают.

Жена Овечкина – 25-летняя Анастасия Шубская, не так часто делится со своими подписчиками публикациями, на которых присутствует сын хоккеиста. Кроме того, супруги не намерены пока показывать лицо маленького Сергея.

Однако вчера Шубская опубликовала в разделе Instagram Stories небольшой фрагмент видео, на котором запечатлены успехи 9-месячного сына. Ребенок снова запечатлен сзади, поэтому лица не видно.

На кадрах видно, что сын Овечкина уже активно двигается и познает мир. Пока он это делает только, ползая, так как ходить еще не научился.

Поклонники пары отмечают, что ребенок Овечкина и Шубской выглядит крупно для своего возраста. Поэтому мальчика часто называют богатырем. Сама Анастасия уже привела свои формы после родов к желаемому результату, и демонстрирует в Сети стройную фигуру.