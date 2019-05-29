«Дима, где усы?»: Фанаты не узнали Билана без растительности на лице
Певец сбрил бороду и, по мнению подписчиков, стал выглядеть моложе на 10 лет.
Ни для кого не секрет, Дима Билан активный пользователь соцсетей и часто балует своих фанатов яркими снимками из повседневной жизни. Так, и последняя фотография не осталась без внимания. Певец опубликовал снимок, где позирует уже в новом образе: артист наконец-то расстался со своей брутальной бородой. Вероятно, Дима настолько заностальгировал по молодости, что не только выпустил трек по мотивам 90-х «Про белые розы», но и в корне сменил имидж. Стоит отметить, смена образа явно пошла на пользу артисту.
Фанаты буквально пришли в восторг от нового образа певца. Более того. Некоторые подписчики даже не узнали Билана без растительности на лице. «Дима, где усы?», — отшучиваются в комментариях подписчики. К тому же, по словам пользователей сети, артист и вовсе помолодел лет на 10, как минимум, из-за нового амплуа. К слову, даже Билан ещё не свыкся с новым образом, о чём лично заявил в Instagram: «Ну что то такое - непривычно все таки самому! Не могу понять что не так», — подписал фото певец. Так или иначе, а, возможно, новый стиль Билана вызван изменениями в личной жизни, ведь, как известно, с появлением романтических чувств машинально задумываешься о внешности, в надежде произвести лучшее впечатление.