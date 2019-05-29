«Дима, где усы?»: Фанаты не узнали Билана без растительности на лице

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Певец сбрил бороду и, по мнению подписчиков, стал выглядеть моложе на 10 лет.

 Ни для кого не секрет, Дима Билан активный пользователь соцсетей и часто балует своих фанатов яркими снимками из повседневной жизни. Так, и последняя фотография не осталась без внимания. Певец опубликовал снимок, где позирует уже в новом образе: артист наконец-то расстался со своей брутальной бородой. Вероятно, Дима настолько заностальгировал по молодости, что не только выпустил трек по мотивам 90-х «Про белые розы», но и в корне сменил имидж. Стоит отметить, смена образа явно пошла на пользу артисту.

Фанаты буквально пришли в восторг от нового образа певца. Более того. Некоторые подписчики даже не узнали Билана без растительности на лице. «Дима, где усы?», — отшучиваются в комментариях подписчики. К тому же, по словам пользователей сети, артист и вовсе помолодел лет на 10, как минимум, из-за нового амплуа. К слову, даже Билан ещё не свыкся с новым образом, о чём лично заявил в Instagram: «Ну что то такое - непривычно все таки самому! Не могу понять что не так», — подписал фото певец. Так или иначе, а, возможно, новый стиль Билана вызван изменениями в личной жизни, ведь, как известно, с появлением романтических чувств машинально задумываешься о внешности, в надежде произвести лучшее впечатление.

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Автор - Лера Тихомирова
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