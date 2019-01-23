Заказчик нападения? Бизнесмен потребовал от Прохора Шаляпина 10 миллионов рублей

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Певец пришел на программу «На самом деле» с забинтованной рукой.

Недавно с жизни знаменитостей Прохора Шаляпина и его возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской снова произошла неприятная ситуация, решить которую помог ведущий Дмитрий Шепелев в новом выпуске программы «На самом деле». Сидя на детекторе Прохор рассказал, что на него напали неизвестные люди, которые стали буквально выламывать руки. К счастью, перелома певец не получил, однако микрофон держать в руке, которая трясётся, он не может. Сам Шаляпин считает, что заказчиком нападения мог стать бизнесмен Антон Русских, который говорит, что является любовником Виталины. Более того, мужчина заявил, что дал Прохору 10 миллионов рублей, чтобы тот отказался от Цымбалюк-Романовской.

Сам певец деньги якобы взял, но женщину бросать отказался, а потом не захотел и возвращать крупную сумму. Решить конфликт помог детектор лжи, который зафиксировал, что Прохор на самом деле пережил нападение, но никаких денег не получал. Более того, Виталина оказалась верна возлюбленному и не изменяла ему с бизнесменом.

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Автор - Светлана Тарабан
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