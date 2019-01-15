Сценарий требует! Черно и Оганесян могут завести ребёнка с помощью суррогатной мамы

Сегодня, 13:58 \\ Шоу-бизнес

Ранее практически все сформировавшиеся пары покидали проект уже став родителями.

Черно вышла замуж за Иосифа Оганесяна в декабре прошлого года. И вот уже полгода пара активно планирует ребёнка. Главным образом проблемы возникают из-за лишнего веса девушки. С одной стороны такая спешка в стремлении обзавестись наследниками была бы непонятна при других обстоятельствах. Но в конкретном случае всё усложняет факт проживания семьи на территории поляны. Ведь сценарий ток-шоу требует, чтобы к влюблённым возрастал интерес публики, а Черно, судя по всему, уже изрядно поднадоела зрителям, которые хотят видеть новые лица.

Но история их любви кажется незавершённой: ведь ранее практически все сформировавшиеся пары покидали проект, уже став родителями. Поэтому режиссёры могут настаивать на том, чтобы Оганесян с супругой заводили ребёнка с помощью суррогатной мамы, если только этот вариант сможет ускорить «процесс». Действительно, такой ход, скорее всего, будет свежим и интересным для поклонников «Дома-2».

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Автор - Балог Анна
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