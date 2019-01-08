Будет расти без отца? Почему беременная Ани Лорак отказалась от общения с Лазаревым?

Сегодня, 08:58 \\ Шоу-бизнес

Певица прекратила всякое общение со Сергеем после того, как певец проиграл на Евровидении.

О том, что известная украинская певица Ани Лорак встречается с Сергеем Лазарев не говорил только ленивый. Пара и сама не скрывала друг к другу проявление нежных чувств. Они совместно посещали светские мероприятия, держались за руки, обнимались, целовались, а потом резко все поменялось в жизни артистов. Сергей Лазарев начал подготовку к Евровидению, а Ани Лорак стала больше проводить времени в Киеве с дочкой. Наблюдательные поклонники заметили, что у Лорак заметно округлился живот. Это можно заметить лишь на видео и чужих фотографиях в сети. Свои снимки девушка тщательно фотошопит, либо публикует старые фотосессии.

А на премию RU.TV певица пришла в очень пышном платье, причем вся пышность была именно на животе, который она так тщательно скрывает. Фанаты недоумевают, по какой причине ребенок будет расти без отца? И почему беременная Ани Лорак отказалась от общения с Лазаревым?

Все это произошло после неудачного участия Лазарева в «Евровидении-2019». По сообщению инсайдеров, Сергей очень расстроился из-за опубликованных результатов, а вот Ани в тот момент не было рядом. Она уехала в Киев и провела там остатки своих выходных.

Вполне возможно, что именно на этой почве у пары мог случиться конфликт. Помирятся ли они или нет – пока неизвестно. Фолловеры надеяться, что это лишь временные трудности и вскоре Ани сможет подпустить его к себе. Ведь, если верить слухам, Лорак носит под сердцем именно его ребенка.

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