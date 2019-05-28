Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель жестко «расправилась» с любовницей мужа

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

«Оля, ты поступила, как мудрая женщина», - прокомментировал подписчик.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко, являются участниками телепроекта «Дом-2». Много испытаний пришлось преодолеть влюбленным, чтобы быть вместе. И им это удалось, в июне 2017 года молодые люди сыграли свадьбу, а уже 1 апреля 2018 года, Ольга подарила мужу дочь. Сейчас семья живёт на телепроекте, где недавно вновь начались испытания. Для того, чтобы поднять рейтинг шоу, продюсеры «Дом-2» устроили очередной хайп, пригласив на проект любовницу Дмитрия Дмитриенко.

Ею оказалась бывшая участница проекта Мария Кохно, которая два месяца состояла в отношениях с Дмитрием за периметром. Когда ведущая «Дом-2» решила вывести Ольгу Рапунцель на эмоции, девушка повела себя неожиданно.

«Мой муж сказал, что когда я подала на развод он мне изменил…естественно хоть с кем он мог спать, всё, что было 1,5 года назад было в прошлом, мне это не интересно», - ответила Ольга.

Подписчики были шокированы тем, как участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель жестко «расправилась» с любовницей мужа. Более того, пользователи сети признались в том, что были поражены мудростью капризной Рапунцель.

«Ну Рапа, хоть тут включила мудрость! Не ожидала от неё!», «Оля на высоте, браво!», «Всем нос утерла. Молодец, Оля мудрая! Всё-таки возраст меняет мировоззрение», - комментировали подписчики.

Ольга, действительно поступило мудро. Правда, создаётся впечатление, что какая-то «заноса» всё же залезла глубоко «в душу», будем надеяться, что рано или поздно она сможет её «вытащить» и сохранить гармонию в семье.

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Автор - Ангелина Гордон
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