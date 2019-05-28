Денег нет. Топалов не обеспечивает Регину, катаясь на роскошном внедорожнике

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Влад дал понять подписчикам, что не дает денег Тодоренко, когда она того просит. Однако, сам хвастается дорогим автомобилем.

Подписчики пристально следят за личной жизнью семьи Влада Топалова и Регины Тодоренко. И тот факт, что Регина зарабатывает больше Топалова уже известен всем. Возможно, девушка обеспечивает не только себя, но и своего супруга с ребенком. Ранее Влада Топалова пытались обвинить в изменах собственной жене, однако официального подтверждения этому не нашлось Сама же Регина, видимо, настолько любит своего супруга, что отказывается верить в подобное.

Сегодня Влад Топалов опубликовал видео с подписью о том, что в тот момент, когда его супруга просит денег на вечер с подругами, он говорит, что денег нет. Многие конечно восприняли видео с иронией и в шутку, а некоторые подписчики напротив, высказались о том, что Регина может сама себя обеспечивать.

В этот же день Топалов снимал истории в свой профиль Instagram о том, как ему нравится его новый автомобиль марки Jeep SRT, стоимость которого достигает до 4 миллиона рублей. Возможно, что именно при помощи Регины он смог позволить себе такой роскошный внедорожник. Так как громких проектов и концертов сейчас у Влада нет, а вот Регина наоборот все чаще и чаще появляется на экранах и в различных мероприятиях. Складывается такое впечатление, что у Топалов нет денег, чтобы обеспечить ребенка и супругу, поэтому Тодоренко тянет семью на своих плечах.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Примаков
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Тайный возлюбленный. Бузову уличили в романе с братом известной модели

Телеведущая долгое время поддерживает статус одинокой девушки. Однако дома Ольгу, похоже...

Воля-робот. Павел Воля посягает на главную роль сериала

Юморист хочет заполонить все «ТНТ» своим присутствием.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

Талию сделала - бёдра расплылись. Орлова опозорилась на премии РуТВ из-за неудачного наряда

Чёрное облегающие платье показало фигуру телеведущей не с очень привлекательной стороны.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ