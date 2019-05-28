Денег нет. Топалов не обеспечивает Регину, катаясь на роскошном внедорожнике

Влад дал понять подписчикам, что не дает денег Тодоренко, когда она того просит. Однако, сам хвастается дорогим автомобилем.

Подписчики пристально следят за личной жизнью семьи Влада Топалова и Регины Тодоренко. И тот факт, что Регина зарабатывает больше Топалова уже известен всем. Возможно, девушка обеспечивает не только себя, но и своего супруга с ребенком. Ранее Влада Топалова пытались обвинить в изменах собственной жене, однако официального подтверждения этому не нашлось Сама же Регина, видимо, настолько любит своего супруга, что отказывается верить в подобное.

Сегодня Влад Топалов опубликовал видео с подписью о том, что в тот момент, когда его супруга просит денег на вечер с подругами, он говорит, что денег нет. Многие конечно восприняли видео с иронией и в шутку, а некоторые подписчики напротив, высказались о том, что Регина может сама себя обеспечивать.

В этот же день Топалов снимал истории в свой профиль Instagram о том, как ему нравится его новый автомобиль марки Jeep SRT, стоимость которого достигает до 4 миллиона рублей. Возможно, что именно при помощи Регины он смог позволить себе такой роскошный внедорожник. Так как громких проектов и концертов сейчас у Влада нет, а вот Регина наоборот все чаще и чаще появляется на экранах и в различных мероприятиях. Складывается такое впечатление, что у Топалов нет денег, чтобы обеспечить ребенка и супругу, поэтому Тодоренко тянет семью на своих плечах.