В Сети обсуждают новую беременность Леры Кудрявцевой

Игорь Макаров, молодой муж 48-летней Леры Кудрявцевой, опубликовал в своем аккаунте Инстаграма новый снимок, который вызвал неоднозначные предположения. Подписчики обратили внимание, что живот телеведущей заметно округлился. Теперь в Сети обсуждают предполагаемую новую беременность Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева вместе со своим мужем и дочерью Марией проводят отдых в Майами. Пара делится моментами отпуска со своми подписчиками в Инстаграме. Так, вчера Макаров добавил в свой микроблог совместную фотографию с Кудрявцевой. Супруги стоят, обнявшись, у бразильского ресторанчика.

Однако пользователей Сети привлекла внимание фигура Леры Кудрявцевой. Они отметили, что живот телеведущей заметно округлился, что, вероятнее всего, свидетельствует о новой беременности.

Напомним, что дочь Марию Кудрявцева родила от своего третьего мужа – хоккеиста Игоря Макарова, в августе 2018 года.

Слухи о новой беременности звездная пара пока никак не прокомментировала. Однако не все пользователи Сети разделяют подозрения по поводу пополнения в семействе. Некоторые отмечают, что иллюзию беременности могло создать платье со сложным кроем, которое надела телеведущая. А именно могли ввести в заблуждение рюши, которые находятся в области живота Кудрявцевой.