«Крида на три буквы»: Егор рассказал о «кидалове» и угрозах Киселёва

Скандал с «другом Путина» не закончился взаимными «колкостями» в Абу-Даби.

В откровенном интервью у Юрия Дудя знаменитый певец Егор Крид «без купюр» рассказал о всех своих конфликтах, скандалах и проблемах, которые связывают с его именем. Действительно, как многие предполагали, в срыве нескольких концертов в ОАЭ виноват вовсе не Егор Крид и его «пафосность», а недопонимание и неорганизованность самих концертов, которые курировал «друг Путина» Владимир Киселёв.

Приехав на концерт, по словам Егора, вся команда исполнителя обнаружила, что это была вовсе не малочисленная вечеринка с несколькими столиками, как обсуждалось изначально, а полномасштабный концерт, о котором, естественно, звезде ничего не сказали. Такое «кидало» не понравилось исполнителю, и Егор сразу стал звонить продюсерам лейбла, выясняя проблему несовпадения масштабов выступления.

С первыми звонками полетели и угрозы Киселёва, крупного бизнесмена и музыкального продюсера, который только и смог обложить музыканта матом, пообещать «проблемы» и отказаться сотрудничать с ним, сообщив своим сотрудникам: «Крида на три буквы». Обидевшись на такое обращение и общую неорганизованность, Крид встал и сел в машину, чтобы уехать от злосчастного концерта подальше. На следующий день Киселёв отменил и выступление Крида в Дубаи.

К слову сказать, на этом тяжёлые отношения Киселёва и Крида не закончились, по прилёту в Москву была выпущена целая серий изданий о том, что Крид отказался самовольно выступать на концертах, хотя в больше степени вина, по словам Крида, лежит на скандальном продюсере.