«В семье не без урода» - Водонаева унизила Шепелева, скрывающего сына Фриске

Сегодня, 18:07 \\ Шоу-бизнес

«Мне очень жаль, что не стало Жанны», - поделилась переживаниями Алена.

После развода с супругом Алексеем Косинусом телеведущая Алена Водонаева все чаще начала впутываться в скандальные ситуации – то ли от скуки, то ли от желания привлечь к себе внимание. После катастрофы в Шереметьево экс-звезда «Дома-2» буквально взбунтовалась против «Аэрофлота», выложив в своем аккаунте все, что думает о компании и ее сотрудниках. Теперь же Водонаева решила вмешаться в очередной скандал - телеведущая высказалась на тему конфликта семьи Жанны Фриске с отцом сына покойной певицы Дмитрием Шепелевым.

В ходе рассуждений Алена тонко унизила телеведущего, якобы скрывающего сына Фриске. «В семье не без урода», - вспомнила известную поговорку Водонаева, отметив, что практически у всех есть родственник, с которым не ладятся отношения. Вероятно, телеведущая не одобряет действия Шепелева, который вот уже несколько лет не дает родителям покойной певицы увидеть своего внука. При этом Алена дала понять – то, что сейчас происходит с семьей Жанны, больно ранит ее сердце. Судя по всему, Алена считает, что даже многомиллионный долг перед «Русфондом» - мелочи по сравнению с тем, что бабушка и дедушка не могут обнять родного человека, похожего на их дочь. Вместе с тем, Водонаева уверена, что родственники Фриске поступают неправильно, обсуждая семейный конфликты на глазах у всей страны.

Вполне возможно, влезая в чужие конфликты и критикуя других людей, телеведущая пытается отвлечь внимание общества от своих недостатков и проблем в личной жизни. Фанаты все чаще критикуют экс-участницу «Дома-2» за вульгарное поведение, которое, по их мнению, и стало причиной развода с супругом. По мнению поклонников, Алена негативно влияет на своего сына, который растет избалованным мальчиком.

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Автор - Анна Журавлева
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