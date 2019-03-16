В погоне за молодостью. Стас Михайлов изменился до неузнаваемости при помощи пластики

Эстрадный певец сильно помолодел после своего 50-летнего юбилея, заметили его поклонники.

Инсайдеры Telegram-канала «Светские хроники» побывали на одном из майских концертов Стаса Михайлов и почти не узнали его. Эстрадный певец изменился до неузнаваемости, видимо, прибегнув к помощи пластической хирургии. На его лице заметно разгладились морщины, а оттенок лица стал более бронзовый, словно под автозагаром.

Видимо, переступив порог в 50 лет Стас Михайлов решил заняться собственным имиджем, отсрочивая старость. Тем более случаев, когда звезды российского шоу-бизнеса в возрасте прибегали к помощи пластической хирургии не мало. Складывается впечатление, что автор хита «Без тебя» не стал исключением. Конечно официального подтверждения о своей пластике певец не давал, однако его внимательные поклонники тут же заподозрили подмену.

Комментаторы пришли к выводу, что музыкант мог сделать пластическую операцию, так как лицо певца изменилось до неузнаваемости. Впрочем, никаких дополнительных доказательств операции певца, кроме фотоснимков, не приводится. Также напомним, что 27 апреля Стасу Михайлову исполнилось 50 лет. В честь юбилея певец начал гастрольный тур по городам России. По словам артиста, некоторые поклонники не узнают его и покидают концерт, думая, что перед ними выступает двойник артиста.

Помимо своей внешности, певец изменил стиль своего гардероба, сейчас он стал одеваться словно рэпер из 2000-х. Наверное, поэтому поклонники певца и перестали узнавать своего кумира, так как Михайлов избавился от своего прошлого образа.