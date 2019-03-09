«С телевидения дороже»: Маргарита Ларченко обратилась к Шевцовой помочь ей сменить профессию

Сегодня, 10:35 \\ Шоу-бизнес

Бывшая девушка Яббарова решила попробовать работу попроще.

Совсем недавно стало известно, что скандальный участник Илья Яббаров покинул телепроект. Это произошло потому, что Илья нарушил права интеллектуальной собственности «ТНТ». Маргарита бросила Илью после ухода из телепроекта, как стало известно зрителям, она оставила своего возлюбленного сразу же после ухода. Ларченко улетела в Мурманск, дальше развивать собственный бизнес, как многие могли подумать, но на самом деле Маргарита связалась с Яной Шевцовой. В Instagram-группе admin_anshlaka добавили видео, как Рита обратилась к Яне с просьбой помочь ей сменить профессию. В сети ходят слухи, что Шевцова «устраивает на работу эскортиц». Девушки созвонились, Рита начала спрашивать, как мужчины будут отдавать деньги за оказанные услуги, спросила, возможно ли им оставить предоплату.

«Я еще скажу, что ты не согласилась, тебе еще денег мало, чтобы он больше предложил. Поняла?», - объясняет Шевцова.

«Ну да, ты скажи, что мы с телевидения там и что так дороже», - уточнила Ларченко. В видео Яна говорит, что взяла контакт богатого мужчины у Инессы. Подписчики группы предполагают, что речь идет об Инессе Шевчук - бывшей участнице телепроекта. Инесса, совсем недавно выкладывала фото с новеньким Bentley. Хейтеры примерно поняли откуда может быть машина. Страшно, что на этих «моделей» в основном подписаны школьницы, для которых полмиллиона рублей большие деньги. Эти деньги могут «зажечь» глаза молодых девушек и они решат: а зачем учиться и работать, когда можно на теле заработать?

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Автор - Ария Нойманн
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