Из сердца не стереть. Ольга Бузова хранит украшения, подаренные Тарасовым

Певица может все еще скучать по бывшему возлюбленному и беречь его подарки.

Певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году. Ольга тяжело переживала разрыв, неоднократно говорила о том, что после развода она потеряла доверие к мужчинам. Время от времени Бузова до сих пор упоминает о Тарасове и его так называемом предательстве. В такие моменты кажется, что Ольгу до сих пор не покидает боль из-за потери любимого человека.

Несмотря на громкий развод, Ольга до сих пор хранит многие украшения, которые ей преподнес в подарок бывший муж. Из ювелирных изделий, подаренных Тарасовым, после развода на Бузовой были замечены часы Rolex, два кольца, одно из которых было подарено на 30-летие певицы, а второе в честь годовщины свадьбы. Неудивительно, если украшения до сих пор несут важность для Ольги, ведь 4 года совместной жизни из сердца не стереть.

Вполне возможно, Бузова все еще скучает по бывшему возлюбленному и ждет, когда он вернется. Ведь после расставания о личной жизни Ольги ничего неизвестно. Даже на сравнительно недавнем шоу «Замуж за Бузову» певица упоминала о Тарасове и о том, как он разбил ей сердце. Многие пользователи считают, что изменения Бузовой также происходит именно из-за бывшего мужа. После развода девушка изменила свой внешний вид, стала петь и все больше набирает популярность. Складывается впечатление, что Ольга делает это все специально, чтобы вызвать эмоции у экс-супруга и он понял, какую девушку упустил.