Новый законопроект. Программа «Давай поженимся!» под угрозой закрытия

Сегодня, 05:00 \\ Шоу-бизнес

«Первый канал» рискует потерять свое ток-шоу о любви из-за нецензурной брани и пропаганде разврата.

Новый законопроект, обсуждаемый в Государственной Думе Российской Федерации, похоже, все-таки вступит в законную силу. Около полугода назад в первом чтении обсуждалось закрытие нескольких программ на федеральных каналах, которые пропагандируют насилие, разврат и нецензурную брань. А все это потому, что они идут в дневное время суток, и их зачастую смотрят несовершеннолетние, что может отразиться на их воспитании и психическом развитии. Так в это список сначала попали ток-шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир», а сейчас и шоу «Давай поженимся»».

Теперь ток-шоу о знакомствах и любви под угрозой закрытия из-за оскорблений ведущих в сторону участников, подборки участников с неуравновешенной психикой и «фриковатой» внешностью, а также нецензурной брани на федеральном канале. Конечно, первым провокатором выступает телеведущая Лариса Гузеева, которая всегда была резка на словцо, а в последнее время стала проявлять полный непрофессионализм по отношению к людям.

Кроме того, ведущие зачастую высмеивают недостатки других людей, сравнивают их с животными и душевнобольными. Такой формат передачи неприемлем в дневное время суток на федеральном канале. Вот именно поэтому поводу Госдума и решила рассмотреть законопроект о закрытии нескольких передач. Сначала, они пообещали закрыть программу «Пусть говорят», тогда еще был ведущим Андрей Малахов. Но после скандала с Эрнстом, Андрей сам ушел и формат сменился на более мягкий. Его новый ведущий Дмитрий Борисов уже не подымает таких скандальных тем и программу решили оставить.

Затем, после выхода в эфир драки Гогена Солнцева и его 63-летней супруги в «Прямом эфире» - Госдума снова подняла вопрос о закрытии. Для «России-1» это было «последнее китайское предупреждение», Малахов стал «обходить» темы с драками. А сейчас в бой за право быть самой рейтинговой программа вступила программа о любви. И, действительно, когда-то обычные люди приходили на программу и находили своих вторых половинок.

Но, как оказалась, обыденность и серые участники никому не интересны, и в программу стали приглашать фриков, таких как Руки-Базуки, Олеся Малибу и др. Сейчас, перед генеральным директором «Первого канала» стоит огромный выбор: либо закрывать ток-шоу из-за неформата, либо менять формат. В таком случае, ему придется задуматься о дальнейшей работе со скандальной ведущей Ларисой Гузеевой, потому как актриса является провокатором первой очереди.

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