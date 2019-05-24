А как же Гуф? Кети Топурия намекнула на возвращение к экс-супругу

Сегодня, 02:55 \\ Шоу-бизнес

Личная жизнь артистки не складывается, вероятно именно поэтому, она решила вернуться к бывшему супругу и жить ради ребёнка.

В социальной сети дочери Кети Топурии Оливии появились публикации, девочка находится на мероприятии в окружении мамы и папы, которые по официальным данным с 2017 года находятся в разводе. Пара выглядит счастливой и полноценной. Пользователи предположили, что семья могла воссоединиться ради ребёнка.

«Воссоединились? Это круто», «Как будет счастлива Оливия, если мама и папа вместе! От души желаю», - пишут фанаты на странице Оливии.

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Возможно, Кети осознала, что Гуф ей не пара, а лучше мужа она никого не найдёт. Певица могла влюбиться в образ рэпера, как плохого парня – такие всегда в большей степени нравились девушкам. Но если она думает о своей дочери, то отношения с Долматовым не самый хороший вариант. Артистка отзывалась о муже всегда с положительной стороны. Лев серьёзный, успешный и очень романтичный, в одном из интервью Кети говорила, что он покорил её сердце своей романтичностью. Совместное времяпровождение с дочерью могло навеять былые чувства и способствовать семейному примирению. На самом деле, существует немало примеров, когда семьи воссоединялись спустя годы, понимая, что любят друг друга.

В 2016 году Кети приписывали роман с рэпером Гуфом. Говорили, что искра проскочила на совместных съёмках клипа «Далеко». В социальных сетях громко заговорили, что Кети изменяет супругу с рэпером и тщательно это скрывает. На просторах интернета появились снимки на которых было размыто видно отдыхающую пару в Тайланде, очень похожую на Кети и Гуфа, после чего музыканту пришлось официально опровергать слухи о романе с замужней Топурией, он утверждал, что их связывают лишь дружеские отношения.

Однако, спустя некоторое время выяснилось, что в супружеской паре все же произошёл раскол, певица давно не живет с мужем Львом Гейхманом и у них дружеские отношения. А сейчас совместными фотографиями Кети наменула на возвращение к экс-супругу.

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Автор - Светлана Гончарова
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