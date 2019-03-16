«Формула богатства» не оправдалась: Астрология Володиной трещит по швам

Василиса давно ищет способ разбогатеть, только сама не может похвастаться накопленным состоянием.

В своем Instagram-аккаунте Василиса Володина постоянно публикует записи, связанные с астрологией. Женщина советует своим подписчикам благоприятные дни для разных дел, предлагает индивидуальные услуги и, по ее словам, может помочь даже с выбором кредита. На этот раз астролог решила заняться поиском «формулы богатства». Как Василиса утверждает, она уже 5 лет глубоко исследует факторы, действующие в гороскопах самых богатых людей мира. Вскоре она пообещала рассказать, в какой же день необходимо было родиться, чтобы «обречь» себя на безбедную жизнь.

Судя по всему, «формула богатства» Володиной не оправдалась. Сама Василиса не считает себя обеспеченной и не может похвастаться огромными денежными сбережениями. Тем более, она продает свои буклеты и календари по 4000 рублей, как сообщают покупатели. Разве богатый человек будет так размениваться своими знаниями? По всему видимому, астрология Володиной трещит по швам. Если она сама не может устроить себе безбедную жизнь, то разве она способна помочь в этих вопросах своим фанатам?