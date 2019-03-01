Выпендреж засчитан. Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Сегодня, 18:10 \\ Шоу-бизнес

Новым белоснежным «геликом», видимо, телеведущая решила не ограничиваться.

Бессменная ведущая теле-проекта «Дом 2» Ксения Бородина в своем Instagram-альбоме опубликовала фото, на котором запечатлена сидящей на водительском сидении черного автомобиля. В руках звезда держит оранжевую сумочку, цена которой, по предварительным данным, составляет около 500 тысяч рублей.

В своих Stories на вопрос поклонников, не жалко ли ей будет тратить полмиллиона рублей на аксессуар, Бородина ответила, что уже купила сумку, а после добавила: «Очень жалко, но сумки — это святое».

Напомним, что пользователи сети еще не отошли от новости, что ведущая главной стройки страны приобрела новый белый «Гелендваген», рыночная цена которого превышает 15 млн рублей, а тут еще и дорогостоящая сумка. Как говорится, выпендреж засчитан.

Как заявляет сама Бородина, она может позволить себе такие траты, ведь ее ежемесячный доход составляет около 3 миллионов рублей. А всем хейтерам и интернет-завистникам бизнесвумен посоветовала не лезть в «чужой карман».

Ксения давно известна своим пристрастием к дорогостоящим покупкам. Однако, похоже, хвастаясь нажитым добром в соцсетях ведущая, в очередной раз, забыла свое собственное золотое правило - счастье любит тишину.

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Автор - Екатерина Золотова
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