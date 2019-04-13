«Веко волосатое, ногти огрызки»: Черно состарили до 45 лет в дешёвом салоне - Сеть

Звезда «Дома-2» прорекламировала салон, который не посетили бы даже ее фанатки.

Хотя Александра Черно и ее муж Иосиф Оганесян уже достаточно давно остаются участниками реалити-шоу, интерес к их персонам не гаснет. Стоит отметить, что, например, лишь на страницу девушки в Instagram подписаны более 400 тысяч человек. Многие из них бурно обсуждали фото, которое сегодня она опубликовала в аккаунте. Черно рассказала, что посетила один из московских салонов красоты, где мастера изменили ей форму бровей, сделали маникюр, педикюр, стрижку и другие процедуры, а результат показала на снимке. Тем не менее, фанаты остались почти в ужасе от того, как она стала выглядеть.

«Сколько тоналки», «Саша, у вас волосатое веко, которое замазано тоналкой?», «Что за мох под бровью», «Что с кожей?», «Боже, ну ужас, вот правда, жесть по жести... веко волосатое, ногти огрызки», - возмущенно писали они. Такой макияж лишь состарил ее, считают пользователи сети, так что, по их мнению, она стала выглядеть на 45 лет.

В комментариях некоторые подписчицы также отметили, что цены в салоне относительно дешёвые: маникюр стоит всего 300 рублей. Это показалось им подозрительным, так что они решили не рисковать и лучше переплатить, но получить качественно выполненные услуги.