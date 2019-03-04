Тарзан оценил зажигательный танец Марии Горбань

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

«В жизни не видел фигуры красивее!», - прокомментировал подписчик

Сейчас актриса Мария Горбань находится на отдыхе в Ялте. От туда, девушка «дразнит» своих подписчиков пикантными фото и видео. В числе подписчиков - муж Наташи Королёвой, который знает актрису лично. Звёзды вместе играли в театре. Тогда, пошли слухи о том, что Мария Горбань нравится Сергею Глушко и между актёрами вспыхнули чувства.

Глушко, выставлял у себя видео, с участием Маши и всегда светился от счастья, находясь рядом с ней. Муж Наташи Королёвой одним из первых ставит лайки коллеге по работе. Складывается впечатление, что он следит за её страницей круглосуточно. Недавно, Горбань выставила в Instagram видео на котором она танцует в нижнем белье.

Как всегда, одним из первых зажигательный танец Марии Горбань оценил Тарзан. Интересно, сколько раз Сергей Глушко пересматривал видео? Как известно, мужчины любят глазами, и устоять перед такой красоткой сможет не каждый.

«Боже, какая фигура! Мечта любой девушки», «Маша, фигура бомба. Можно смотреть вечно», «Машенька, я девушка и то залипла на твоей фигурке, не представляю, что сейчас твориться с мужчинами, которые смотрят это видео. Мужики, подберите слюни», «Маша, вы просто тот огонь на который хочется смотреть вечно, сногсшибательная красотка», - комментировали пользователи сети. И в действительности, Мария является обладательницей нереально красивой фигуры, зато Наташа Королёва весёлая.

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Автор - Ангелина Гордон
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