Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с Паулиной Андреевой.

Известный российский режиссер Федор Бондарчук уже около 4 лет состоит в отношениях с актрисой Паулиной Андреевой. Молодая и талантливая артистка очень лихо увела Федора из семьи. Но, стоит отметить, что со своей законной супругой Светланой Бондарчук – Федор так и не развелся официально. Устраивает ли это нынешнюю девушку Бондарчука – неизвестно. Но, в кулуарах шоу-бизнеса говорят о том, что режиссер все-таки до конца не верит своей нынешней пассии и с осторожностью относится к ее командировкам. Вполне вероятно, что девушка не вызывает доверия, ведь разница в возрасте весомая – 22 года.

А его пока еще супруга Светлана Бондарчук очень нежно относится к супругу. Она не устраивает скандалов, а пытается подойти с разных сторон. Она всячески зазывает его в гости на всевозможные семейные праздники, куда кончено не приглашают Паулину. Стоит отметить, что у Федора достаточно большая семья: сын, дочь и две внучки.

А многие обозреватели отмечают, что Паулина родилась совершенно не в актерской семье и ее «спасательным кругом» стал Федор, когда привел ее в свою команду. До этого девушка получала роли второго плана и лишь один раз под покровительством Константина Меладзе заинтересовала своего зрителя в фильме «Оттепель». Но большого успеха ей кинолента не принесла и через год о ней забыли, а вот после того, как Андреева увела Федора из семьи – о ней не говорил только ленивый. По слухам, Федор подарил Паулине отдельную квартиру за границей, куда она часто выезжает с подругами. Складывается впечатление, что Федор, как истинный подкаблучник «утешает» все капризы своей возлюбленной.

Последний выход в свет Паулины и Федора на премьере фильма «Боль и слава» на Каннском кинофестивале совсем не порадовал его поклонников. Режиссер очень сильно похудел и поседел. А ведь ему всего 52 года. Фанаты всерьез напуганы состоянием Федора Бондарчука. Многие посчитали, что актер может скрывать страшную болезнь, ведь он совсем недавно выглядел куда лучше. Хэйтеры говорят, что все его напасти «вернулись бумерангом» за многочисленные измены. Якобы он сам виноват в том, что не доверяет своей избраннице и рядом с ней буквально «усыхает».

Если присмотреться, то у режиссера пропали накаченные бицепсы, лицо осунулось, глаза больше не блестят, а ноги приобрели «спичковатый» вид. Паулина же наоборот, показала всю свою красоту в платье в пол с корсетом и очень вульгарными стрелками на глазах. Инсайдеры сообщают, что за весь вечер на кинофестивале Федор Бондарчук ни разу не улыбнулся. Он сидел очень подавленным и почти не разговаривал.