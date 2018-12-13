Цветет от любви? Анжелика Варум заметно посвежела и похорошела

Певица может получать внимание не только от супруга, но и тайного поклонника.

Накануне известная певица Анжелика Варум отпраздновала свой 50-летний юбилей и принимала поздравления не только от родных и знакомых, но и от поклонников. В честь торжества певица поделилась некоторыми подробностями брака с Леонидом Агутиным, с которым состоит в отношениях с 1997 года. Певица отметила, что за продолжительный брак она пережила много не только счастливых моментов, но и безрадостных, из-за которых дело чуть не доходило до развода. Но каждый раз супруги находили в себе силы обсудить причины конфликта, забыть обиды и сохранить любовь.

Варум активно ведет свой микроблог и в последнее время публикует фотоснимки, на которых нельзя не заметить, что певица заметно посвежела и похорошела, возможно, она цветет от любви. Мария (настоящее имя певицы) является обладательницей яркой внешности, поэтому можно предположить, что заинтересованность в исполнительнице проявляет не только муж, но и поклонники, а возможно, и коллеги по шоу-бизнесу. Например, уже много лет певицу подозревают в тайном романе с музыкантом Игорем Николаевым. Его трогательное поздравление с юбилеем лишь подогрело слухи.

Есть ли у артистки близкие отношения с кем-то кроме супруга неизвестно, Анжелика на подобные слухи не реагирует и комментариев не дает.