Цветет от любви? Анжелика Варум заметно посвежела и похорошела

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Певица может получать внимание не только от супруга, но и тайного поклонника.

Накануне известная певица Анжелика Варум отпраздновала свой 50-летний юбилей и принимала поздравления не только от родных и знакомых, но и от поклонников. В честь торжества певица поделилась некоторыми подробностями брака с Леонидом Агутиным, с которым состоит в отношениях с 1997 года. Певица отметила, что за продолжительный брак она пережила много не только счастливых моментов, но и безрадостных, из-за которых дело чуть не доходило до развода. Но каждый раз супруги находили в себе силы обсудить причины конфликта, забыть обиды и сохранить любовь.

Варум активно ведет свой микроблог и в последнее время публикует фотоснимки, на которых нельзя не заметить, что певица заметно посвежела и похорошела, возможно, она цветет от любви. Мария (настоящее имя певицы) является обладательницей яркой внешности, поэтому можно предположить, что заинтересованность в исполнительнице проявляет не только муж, но и поклонники, а возможно, и коллеги по шоу-бизнесу. Например, уже много лет певицу подозревают в тайном романе с музыкантом Игорем Николаевым. Его трогательное поздравление с юбилеем лишь подогрело слухи.

Есть ли у артистки близкие отношения с кем-то кроме супруга неизвестно, Анжелика на подобные слухи не реагирует и комментариев не дает.

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

ТНТ не выделил денег? Бузову загримировали подарками от поклонниц

 Лишь бы угодить «своим людям» – Оля использовала косметику, которую получила в знак...

А Пугачева мать? Киркоров продолжает называть Орбакайте сестрой

 Бывший отчим стал для певицы «настоящим» братом. Возможно, отношение к Примадонне также...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ