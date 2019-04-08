Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

Сегодня, 14:52 \\ Шоу-бизнес

Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали подобные догадки.

О тайной жизни Игоря Николаева уже слагают легенды: артиста не раз уличили в романах другими женщинам. А идеальную картинку семейной жизни в сети и вовсе считают прикрытием. Так или иначе, а певец не перестаёт подогревать догадки неоднозначными знаками внимания в сторону прекрасной половины населения. Так, Николаев двусмысленно поздравил в соцсети с юбилеем Анжелику Варум, которой исполнилось сегодня 50 лет.

Примечательно, что Игорь Юрьевич не поскупился на комплименты в честь именинницы, отметив таланты артистки, ее красоту, заботу матери и изысканность певицы. Более того, Николаев даже признался Варум в любви, однако, не забыл и упомянуть мужа Анжелики Леонида Агутина, словно разделил любовь на троих. Не исключено, что таким поздравлением Варум намекнул на интрижку с Анжеликой. Примечательно, что паре приписывали роман еще со времён развода композитора с Наташей Королёвой. Возможно, всё-таки артистов связывает нечто большее, чем просто дружба, а сейчас на фоне ностальгии чувства могут вспыхнуть с новой силой. Однако так ли это, покажет только время. В данный момент остается лиш гадать, что именно хотел сказать певец своим постом.

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Автор - Лера Тихомирова
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