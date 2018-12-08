В себя поверила? Бузова предложила дуэт Киркорову на «Евровидение»

«Скромная» помощь певице на премии RU.TV может стоит «Королю» провала на мировой сцене.

Как известно, вчера прошла ежегодная музыкальная премия RU.TV, где собрались многие звёзды шоу-бизнеса. И хотя главной «Королевы сторис» Ольги Бузовой на мероприятии не было, однако, даже на расстоянии артистка смогла отличиться. Поскольку Ольга давала концерт в Краснодаре, премию в номинации «Самый лучший фан-клуб» за певицу принял Филипп Киркоров. В соцсети певица опубликовала пост, где не только поблагодарила фанатов, но и лестно отозвалась о помощи «Короля поп-эстрады».

По словам артистки, Бузова очень ценит и дорожит дружбой с Филиппом, считая его настоящим «королём», а себя его «принцессой».Более того, вероятно, Оля настолько поверила в себя, что даже предложила дуэт Киркорову на «Евровидение». «А по Евровидению… может там и презентуем наш дуэт?»,— заявила в комментарии певица.

К слову, Ольга и в этом году выставляла свою кандидатуру на участие в международном конкурсе, однако, поддержки фанатов оказалось мало. Вероятно, теперь артистка надеется на победу за счёт статуса Киркорова, однако, за таким дуэтом явно рискует пострадать репутация «Короля», ведь Бузову едва воспринимают в серьёз, несмотря на её многомиллионную армию поклонников.