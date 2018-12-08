В себя поверила? Бузова предложила дуэт Киркорову на «Евровидение»

Сегодня, 16:21 \\ Шоу-бизнес

«Скромная» помощь певице на премии RU.TV может стоит «Королю» провала на мировой сцене.

 Как известно, вчера прошла ежегодная музыкальная премия RU.TV, где собрались многие звёзды шоу-бизнеса. И хотя главной «Королевы сторис» Ольги Бузовой на мероприятии не было, однако, даже на расстоянии артистка смогла отличиться. Поскольку Ольга давала концерт в Краснодаре, премию в номинации «Самый лучший фан-клуб» за певицу принял Филипп Киркоров. В соцсети певица опубликовала пост, где не только поблагодарила фанатов, но и лестно отозвалась о помощи «Короля поп-эстрады».

 По словам артистки, Бузова очень ценит и дорожит дружбой с Филиппом, считая его настоящим «королём», а себя его «принцессой».Более того, вероятно, Оля настолько поверила в себя, что даже предложила дуэт Киркорову на «Евровидение». «А по Евровидению… может там и презентуем наш дуэт?»,— заявила в комментарии певица.

К слову, Ольга и в этом году выставляла свою кандидатуру на участие в международном конкурсе, однако, поддержки фанатов оказалось мало. Вероятно, теперь артистка надеется на победу за счёт статуса Киркорова, однако, за таким дуэтом явно рискует пострадать репутация «Короля», ведь Бузову едва воспринимают в серьёз, несмотря на её многомиллионную армию поклонников.

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Автор - Лера Тихомирова
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