«Ля, какая!»: Ёлка откровенным нарядом на премии RU.TV поразила фанатов

Сегодня, 10:28 \\ Шоу-бизнес

Певица Ёлка боролась за премию в номинации «лучшая певица», но не смогла его завоевать. Зато с помощью полупрозрачного платья ей удалось получить восхищение поклонников.

Премия RU.TV прошла 25 мая в Crocus City Hall, куда приехали самые известные звёзды российского шоу-бизнеса. Помимо состязаний в популярности и музыкальном мастерстве, на красной дорожке проходило и другое, негласное, противостояние — в эпатажности нарядов.

Особенно выделилась певица Ёлка, которая поразила фанатов чёрно-розовым платьем с полупрозрачным верхом. Откровенный наряд артистки хорошо подчёркивал её фигуру и грудь, несмотря на отсутствие декольте.

Подписчики певицы оставили множество восхищённых комментариев на её странице в Instagram.

«Ля, какая!» - написал подписчик звезды. Этот комментарий, наверное, лучше всех отражает общее мнение поклонников. В этом ключе даже отсутствие победы в номинации «лучшая певица» не выглядит трагедией.

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Автор - Ефим Симокайтис
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