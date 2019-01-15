«Ля, какая!»: Ёлка откровенным нарядом на премии RU.TV поразила фанатов

Певица Ёлка боролась за премию в номинации «лучшая певица», но не смогла его завоевать. Зато с помощью полупрозрачного платья ей удалось получить восхищение поклонников.

Премия RU.TV прошла 25 мая в Crocus City Hall, куда приехали самые известные звёзды российского шоу-бизнеса. Помимо состязаний в популярности и музыкальном мастерстве, на красной дорожке проходило и другое, негласное, противостояние — в эпатажности нарядов.

Особенно выделилась певица Ёлка, которая поразила фанатов чёрно-розовым платьем с полупрозрачным верхом. Откровенный наряд артистки хорошо подчёркивал её фигуру и грудь, несмотря на отсутствие декольте.

Подписчики певицы оставили множество восхищённых комментариев на её странице в Instagram.

«Ля, какая!» - написал подписчик звезды. Этот комментарий, наверное, лучше всех отражает общее мнение поклонников. В этом ключе даже отсутствие победы в номинации «лучшая певица» не выглядит трагедией.