Анфиса Черных выиграла 2 млн рублей в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»

Не все соперники считают победу актрисы справедливой.

Популярная 23-летняя российская актриса Анфиса Черных стала победительницей экстремального телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Недавно зрителям показали финальный выпуск, где молодая девушка смогла достойно пройти все испытания, а потому получила награду в виде 2 млн рублей. Стоит напомнить, что в конце проекта конкуренцию актрисе составили мужчины - Илья Глинников и Иван Шабанов. Анфиса также уже определилась, что будет делать с подаренными деньгами. По словам девушки, она потратит их на путешествия и подарки близким людям.

И если мужчины-соперники поздравили Анфису с победой, то другая участница шоу экстрасенс Татьяна Ларина посчитала выигрыш Черных нечестным и даже попросила забрать у девушки трофей. По словам Лариной, организаторы проекта специально не давали экстрасенсам использовать их магические способности.