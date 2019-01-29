Анфиса Черных выиграла 2 млн рублей в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Не все соперники считают победу актрисы справедливой.

Популярная 23-летняя российская актриса Анфиса Черных стала победительницей экстремального телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Недавно зрителям показали финальный выпуск, где молодая девушка смогла достойно пройти все испытания, а потому получила награду в виде 2 млн рублей. Стоит напомнить, что в конце проекта конкуренцию актрисе составили мужчины - Илья Глинников и Иван Шабанов. Анфиса также уже определилась, что будет делать с подаренными деньгами. По словам девушки, она потратит их на путешествия и подарки близким людям.

И если мужчины-соперники поздравили Анфису с победой, то другая участница шоу экстрасенс Татьяна Ларина посчитала выигрыш Черных нечестным и даже попросила забрать у девушки трофей. По словам Лариной, организаторы проекта специально не давали экстрасенсам использовать их магические способности.

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Автор - Светлана Тарабан
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