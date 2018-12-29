Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Вчера, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

Популярный российский музыкант Денис Майданов стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. Во время честного разговора мужчина не только рассказала удивительные подробности своей жизни, но и поделился тяжёлым моментом, который произошел с его супругой Натальей. Как оказалось, музыкант мог лишиться беременной жены из-за осложнений во время вторых родов. У женщины произошла отслойка плаценты, а потому потребовалась срочная помощь медиков.

 «Она потеряла три с половиной литра крови», - сказал Майданов и почеркнул, что в тот момент на самом деле мог потерять Наталью. К счастью, всё обошлось и сейчас пара вместе пришла в студию программы «Секрет на миллион».

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Автор - Светлана Тарабан
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