Грубая речь – Курбан или Бородина учат детей материться?

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Оскорбления среди детей никак не пресекаются отцом, который, возможно, сам служит примером для их подражания.

Курбан Омаров очень много времени проводит с детьми, хотя его нельзя назвать безработным или просто бездельником. У мужчины есть собственный бизнес, но это не мешает играть с сыном и дочерьми и постоянно выкладывать видео на свою страницу в Instagram. Новый ролик не заставил себя долго ждать и появился в аккаунте уже сегодня. На нем маленькая Теона, Маруся и Омар бегают по детской площадке, играя в прятки. В один момент сын Курбана от бывшей жены стал кричать грубую речь и это было удивительно, тем более, от подростка и при отце.

Многим фанатам даже показалось, что ребенок сказал совсем другое слово, схожее с нецензурной лексикой. Курбан или Бородина учат детей материться?

 

Самый главный момент в этой ситуации – Курбан никак не отреагировал на такое поведение своего ребенка. Видимо, мальчик с детства учится оскорблять девочек и не получает за это никакого наказания. Теперь подписчики гадают, кто же из его сестер «заслужил» такого к себе отношения.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Кто станет папой? Дана Борисова может скрывать беременность

 На возможное «интересное положение» телеведущей указывают округлившийся живот и...

Назло королеве? Меган Маркл отказалась обедать с Дональдом Трампом

Жена принца Уильяма заявила, что не присоединиться к королевской семье во время встречи с...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

В долгах, но с шиком. Тарасов купил в кредит роскошный «Гелендваген»

Пока Костенко «донашивает» машину за Бузовой, футболист себя явно не обделяет.

«Глушилка» для экстрасенсов – Татьяна Ларина требует аннулировать результаты «Последнего героя»

На фоне скандала с шоу «Голос. Дети» провидица, видимо, решила «хайпануть» на еще одном...

Лебедь «на пенсии». Волочкова опозорилась «умирающими» танцами на турниках

 Неоднозначные движения в новом шоу ставят под сомнения легендарные «таланты» балерины.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ