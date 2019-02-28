Грубая речь – Курбан или Бородина учат детей материться?

Оскорбления среди детей никак не пресекаются отцом, который, возможно, сам служит примером для их подражания.

Курбан Омаров очень много времени проводит с детьми, хотя его нельзя назвать безработным или просто бездельником. У мужчины есть собственный бизнес, но это не мешает играть с сыном и дочерьми и постоянно выкладывать видео на свою страницу в Instagram. Новый ролик не заставил себя долго ждать и появился в аккаунте уже сегодня. На нем маленькая Теона, Маруся и Омар бегают по детской площадке, играя в прятки. В один момент сын Курбана от бывшей жены стал кричать грубую речь и это было удивительно, тем более, от подростка и при отце.

Многим фанатам даже показалось, что ребенок сказал совсем другое слово, схожее с нецензурной лексикой. Курбан или Бородина учат детей материться?

Самый главный момент в этой ситуации – Курбан никак не отреагировал на такое поведение своего ребенка. Видимо, мальчик с детства учится оскорблять девочек и не получает за это никакого наказания. Теперь подписчики гадают, кто же из его сестер «заслужил» такого к себе отношения.