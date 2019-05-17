А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский инстинкт.

Слухи о том, что Решетова уже несколько месяцев носит под сердцем ребенка от Тимати, до сих пор не утихают. Сама модель несколько раз опровергала эту информацию, но постоянно дает новые поводы для обсуждений. На этот раз она выложила в «сторис» на свою страницу в социальной сети Instagram занятный снимок. На нем она держит в своей ладони небольшую руку маленького ребенка. Видимо, это сын или дочь кото-то из ее знакомых, и Анастасия решила воспользоваться случаем, чтобы примерить на себя роль матери.

Видимо, у Решетовой постепенно начали просыпаться материнские инстинкты. И если женщины раньше созревают для создания семьи и воспитания потомства, то мужчины стараются замедлить этот процесс. Интересно, а Тимати готов к пополнению? Возможно, девушка специально не подтверждает свою вероятную беременность, потому что боится реакции возлюбленного или уже узнала его мнение на этот счет. Подобные фотографии могут быть намеком, ведь стать матерью-одиночкой в 23 годы никто не хотел бы.