«Особое» внимание. Галкин мог закрутить роман с фанаткой из Израиля

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Женщина в военной форме, вероятно, могла скрасить не один вечер знаменитому шоумену.

Огромное внимание звёзды шоу-бизнесса уделяют своим социальным сетям. Ни один пост, ни одна сториз в Instagram, не публикуется просто так. Несмотря на это, Максим Галкин, якобы, случайно опубликовал сториз с какими-то комментариями сразу после морального рассуждения о новых результатах шоу «Голос. Дети». Высказав своё мнение по нашумевшему скандалу с подтасовкой голосов на шоу, неожиданно выскакивает скриншот комментарием к одной из записей Максима.

Видимо, Максим мог закрутить роман с фанаткой из Израиля, которая написала звезде очень откровенные вещи. Сначала засняв, видимо, толпу своих фанаток после израильского тура, Максим потом оценил следующие слова своей фанатки: «Спасибо за потрясающий концерт в Хайфе! У меня так щёки болели. Приехала на концерт сразу с базы, в форме (я — солдатка). И так настроение поднялось», — написала «любящая» Максима фанатка.

Именно этот интересный комментарий среди всех выделил знаменитый комик и супруг Аллы Борисовны Пугачёвой. «Особое» внимание проявилось не только в том, что звезда сделала скриншот, но и в поставленном смайлике с поднятой рукой, что, видимо, стало для Максима очень важным. Есть вероятность, что он так впервые выделил в сториз не простую фанатку, которая «бросила» всё и приехала, а свою любовницу, которая так намекнула Максиму об их отношениях.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Кто станет папой? Дана Борисова может скрывать беременность

 На возможное «интересное положение» телеведущей указывают округлившийся живот и...

Назло королеве? Меган Маркл отказалась обедать с Дональдом Трампом

Жена принца Уильяма заявила, что не присоединиться к королевской семье во время встречи с...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

В долгах, но с шиком. Тарасов купил в кредит роскошный «Гелендваген»

Пока Костенко «донашивает» машину за Бузовой, футболист себя явно не обделяет.

«Глушилка» для экстрасенсов – Татьяна Ларина требует аннулировать результаты «Последнего героя»

На фоне скандала с шоу «Голос. Дети» провидица, видимо, решила «хайпануть» на еще одном...

Лебедь «на пенсии». Волочкова опозорилась «умирающими» танцами на турниках

 Неоднозначные движения в новом шоу ставят под сомнения легендарные «таланты» балерины.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ