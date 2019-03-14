«Особое» внимание. Галкин мог закрутить роман с фанаткой из Израиля

Женщина в военной форме, вероятно, могла скрасить не один вечер знаменитому шоумену.

Огромное внимание звёзды шоу-бизнесса уделяют своим социальным сетям. Ни один пост, ни одна сториз в Instagram, не публикуется просто так. Несмотря на это, Максим Галкин, якобы, случайно опубликовал сториз с какими-то комментариями сразу после морального рассуждения о новых результатах шоу «Голос. Дети». Высказав своё мнение по нашумевшему скандалу с подтасовкой голосов на шоу, неожиданно выскакивает скриншот комментарием к одной из записей Максима.

Видимо, Максим мог закрутить роман с фанаткой из Израиля, которая написала звезде очень откровенные вещи. Сначала засняв, видимо, толпу своих фанаток после израильского тура, Максим потом оценил следующие слова своей фанатки: «Спасибо за потрясающий концерт в Хайфе! У меня так щёки болели. Приехала на концерт сразу с базы, в форме (я — солдатка). И так настроение поднялось», — написала «любящая» Максима фанатка.

Именно этот интересный комментарий среди всех выделил знаменитый комик и супруг Аллы Борисовны Пугачёвой. «Особое» внимание проявилось не только в том, что звезда сделала скриншот, но и в поставленном смайлике с поднятой рукой, что, видимо, стало для Максима очень важным. Есть вероятность, что он так впервые выделил в сториз не простую фанатку, которая «бросила» всё и приехала, а свою любовницу, которая так намекнула Максиму об их отношениях.