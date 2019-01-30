Кто станет папой? Дана Борисова может скрывать беременность

На возможное «интересное положение» телеведущей указывают округлившийся живот и свободные наряды.

Недавно популярная российская телеведущая Дана Борисова выложила в своем аккаунте Instagram stories в костюме, где заметен немного округлившийся живот. Возможно, Дана Борисова может скрывать беременность, боясь сглаза. Тем не менее, можно заметить, что телеведущая в последнее время заметно изменилась.

На снимках, которые Дана публикует в микроблоге можно заметить, что в последнее время она предпочитает не облегающие наряды, а свободные, в которых она может чувствовать себя комфортно. Борисова не любит раскрывать подробности своей личной жизни, но в начале этого года звезда рассказала о своих отношениях с банкиром Владимиром.

Однако, отношения не сложились и стало известно, что они прекратили общение. Несмотря на неудачу, Дана продолжает налаживать личную жизнь. Совсем недавно она призналась своим подписчикам, что собирается на свидание. Имя своего избранника телеведущая не озвучивала. Поэтому, кто может стать папой — неизвестно.

На новых роликах, которые Дана показывает в «сторис» своего Instagram, она позирует в розовом костюме. Округлившийся животик виден невооруженным взглядом.

Сейчас Дане 42 года, она уже давно стала мамой и в 2007 году родила дочь от бизнесмена Максима Аксенова, но менее чем через год после рождения девочки пара разошлась. Борисова пока что никак не комментирует слухи о своей беременности. Возможно, звезда попросту набрала немного лишнего веса или же пытается подольше скрывать «интересное» положение, оберегая себя от внимания общества.