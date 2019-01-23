В долгах, но с шиком. Тарасов купил в кредит роскошный «Гелендваген»

Пока Костенко «донашивает» машину за Бузовой, футболист себя явно не обделяет.

Недавно в сети появилась информация о том, что Дмитрий Тарасов приобрел в кредит новый роскошный «Гелендваген» стоимостью в несколько миллионов рублей. Об этом рассказал один из очевидцев, который оказался в том же автомобильном салоне, где оформил сделку игрок «Локомотива».

Стоит отметить, что уже тот факт, что бывший возлюбленный Бузовой купил авто в кредит, говорит о проблемах с финансами. К тому же, в сети неоднократно появлялась информация о том, что у Тарасова имеется задолженность по алиментам. Футболист не только не видится со старшей дочерью от предыдущего брака, но и отказывается выплачивать деньги несовершеннолетней наследнице. По слухам, еще очень давно судебные приставы наложили арест на авто футболиста из-за вышеуказанных долгов.

Судя по всему, многомиллионная задолженность по алиментам никак не повлияла на Дмитрия — спортсмен продолжает жить по-барски и радовать себя дорогими подарками. Недавно Тарасов праздновал долгожданную победу — «Локомотив» стал обладателем кубка России по футболу. Вероятно, Дмитрий решил сделать себе подарок в виде нового авто в честь такого события.

Судя по всему, финансовые проблемы не остановили футболиста от покупки в кредит. Как говорится, в долгах, но с шиком.

Стоит отметить, что роскошным автомобилем Тарасов решил осчастливить себя любимого, а не свою жену. А Костенко приходится «донашивать» авто за бывшей возлюбленной мужа — Ольгой Бузовой. По слухам, именно Костенко ездит на белоснежном «Мерседесе», который отнял у Ольги Дмитрий после развода.