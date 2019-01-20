Резидент «Comedy Battle» Наталья Краснова призналась в измене мужу
Популярный блогер Наталья Краснова на интервью Регине Тодоренко рассказала об отношениях с двумя мужьями и многом другом.
В ходе интервью девушки затронули тему измен, с которыми Наталья, как оказалось, не раз сталкивалась в жизни. Интрижки на стороне строил бывший муж Красновой, хоккеист Дерон Куинт.
Instagram-блогер призналась, что верила всем оправданиям Дерона, хотя сейчас не понимает, как могла терпеть такое отношение к себе.
Впрочем, Наталья понимает, почему Дерон так поступал: «Когда ты — известный человек, всегда будут предложения от противоположного пола».
Видимо, такое мягкое отношение к изменщику хоккеисту вызвано тем, что блогер сама была не верна с первым своим мужем, КВНщиком Александром Алымовым.
На прямой вопрос Тодоренко, изменяла ли Наталья Александру, девушка ответила: «Было дело». По словам блогера, это было вызвано отношением бывшего мужа.
.