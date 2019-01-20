Резидент «Comedy Battle» Наталья Краснова призналась в измене мужу

Популярный блогер Наталья Краснова на интервью Регине Тодоренко рассказала об отношениях с двумя мужьями и многом другом.

В ходе интервью девушки затронули тему измен, с которыми Наталья, как оказалось, не раз сталкивалась в жизни. Интрижки на стороне строил бывший муж Красновой, хоккеист Дерон Куинт.

Instagram-блогер призналась, что верила всем оправданиям Дерона, хотя сейчас не понимает, как могла терпеть такое отношение к себе.

Впрочем, Наталья понимает, почему Дерон так поступал: «Когда ты — известный человек, всегда будут предложения от противоположного пола».

Видимо, такое мягкое отношение к изменщику хоккеисту вызвано тем, что блогер сама была не верна с первым своим мужем, КВНщиком Александром Алымовым.

На прямой вопрос Тодоренко, изменяла ли Наталья Александру, девушка ответила: «Было дело». По словам блогера, это было вызвано отношением бывшего мужа.

«Нелегко оставаться одной и понимать, что у тебя есть муж, но ты ему не нужна. У него есть друзья, спиртное, творчество, а ты одна с детьми», - объяснила своё поведение Краснова

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