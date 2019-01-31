Пришельцы продолжают преследовать Катю Лель

Не так давно 44-летняя певица Катя Лель призналась, что ее похищали инопланетяне. Вчера она опубликовала видео, которое свидетельствует о том, что пришельцы продолжают преследовать певицу.

Долгие годы Катя Лель скрывала информацию о том, что в 16 лет она была похищена пришельцами. Визит представителей внеземной цивилизации не прошел бесследно для девушки. Она лишилась нескольких зубов, но обрела «поставленный» голос. После этого случая пришельцы еще несколько раз выходили на контакт с Лель и даже намеревались ее забрать с планеты.

Вчера певица опубликовала неоднозначный видеоролик на своей странице в Инстаграме. На нем запечатлены две мерцающие белые точки в небе над Москвой. Лель предупредила подписчиков, что это не китайские фонарики и не самолеты. Она предложила интернет-пользователям самим угадать, чем могут быть неопознанные объекты.

В комментариях к посту подписчики стали высказывать свои догадки: «Может это дроны»; «Звёзды на небе»; «Метеоприборы может быть»; «Фонарики»; «Парад планет. Редкое явления, видимые днем».

Однако многие заподозрили, что это НЛО, и Катю Лель до сих пор продолжают преследовать пришельцы.