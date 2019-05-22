«Сиди и не рыпайся»‎ — фанаты высмеяли «всепрощающую»‎ жену Николаева

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Проскуряковой стоит быть «тише воды», ведь певец с легкостью может найти себе другую, считают поклонники.

В СМИ появилось интервью, где Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова поделились подробностями своих взаимоотношений. Супруги утверждают, что их семья уже не единожды проходила проверку на прочность и от этого стала только крепче. Тем не менее, Игорь рассказал, что во время конфликтных ситуаций в семье, Юлия может отправиться в другую квартиру «‎чтобы никто не отвлекал"‎. Проскурякова отметила, что данный этап в отношениях уже пройден, и если случилась ссора она старается разговаривать с мужем открыто, чтобы выявить причину конфликта.

Не один раз певица упоминала, что за все время брака с музыкантом, она научила себя держать в руках и не устраивать истерики на ровном месте. По совместному интервью заметно, что Проскурякова всегда прислушивается к мнению мужа и старается ему не перечить и не перебивать.

Интернет-пользователи уверены, что Юлия во всем потакает мужу, потому что боится остаться одна, ведь Игорь — известный музыкант и в любой момент может уйти от супруги. Они убеждены, что Проскурякова не такая яркая, как Наташа Королева, бывшая супруга Николаева, который даже после развода признавался ей в любви, поэтому и старается вовсю угодить мужу, чтоб задержать его в семье. «В ней нет того огня, который нужен Игорю», «В своей глуши нашла бы она такого! Она ему благодарна по гроб должна быть! Простушка», «Сиди и не рыпайся"‎, — высмеяли фанаты «всепрощающую"‎ жену Николаева.

Слухи об изменах певца распространяются по Сети давно, то угасая, то вспыхивая с новой силой. Ранее ему приписывали домогательство к участнице проекта «Фактор А» Наташи Биналекс. По ее словам, в разговорах о сцене и певческой карьере музыкант видел в ней не певицу, а скорее объект вожделения. Потом был случай с оперной певицей Хиблой Герзмава. Николаев показательно радовался успехам Хиблы и даже посвятил ей пост в микроблоге. Слухи остаются слухами, ведь достоверно не известно, изменяет ли певец своей супруге за ее спиной. Однако многие фанаты продолжают замечать, что Проскурякова очень добра с Николаевым и постоянно прощает ему все, пусть даже и вымышленные, проступки. По мнению поклонников, Юлия должна задуматься о том, не имеют ли все эти слухи поводов для реальных опасений.

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Автор - Маргарита Фрет
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