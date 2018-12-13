Продадут вполовину дешевле. Квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Чтобы погасить миллионный долг родителей певицы, помещение хотят продать как можно скорее.

 Хотя Дмитрий Шепелев отказывается общаться с родителями Жанны Фриске, между ними все равно остались незаконченные дела. Так, до сих пор идет продажа части загородного дома, в которой телеведущий жил вместе с сыном Платоном и его матерью. Имущество было арестовано, так как на лечение певицы была собрана сумма более 25 миллионов рублей, однако после ее смерти родители отчитались лишь за 3 миллиона 378 тысяч рублей.

Хотя треть суммы была погашена Платоном (за него расплатился отец), долг все равно остается большим. По этой причине на торги выставили квартиру Фриске, которую она купила еще до того, как заболела, и в которой сделала дорогостоящий ремонт.

Сейчас помещение оценивают примерно на 30 миллионов рублей. Однако, так как потребность сбыть ее велика, ее, возможно, продадут вполовину дешевле. По оценкам московского риэлтора, из-за судебных тяжб квартиру оценят на меньшую сумму, а цену на нее, скорее всего, будут понижать чуть ли не с каждым месяцем, чтобы осуществить продажу быстрее.

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Автор - Мартина Корф
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