Асмус не поздравила: Бабушка Харламова не дождалась поздравлений от снохи

Сегодня, 10:59 \\ Шоу-бизнес

Знаменательная дата и значимость женщины для Гарика так и не сподвигли Кристину проявить родственные чувства и выразить свои пожелания.

Несколько дней назад в семье Гарика Харламова прошел большой праздник. Любимой бабушке юмориста исполнилось 85 лет. Специально в этот день шоуменом был опубликован длинный и содержательный пост, в котором он трогательно поздравил одну из любимых и важных женщин со знаменательной датой.

Предупреждая всяческие нападки, шоумен сразу пояснил, что все слова и пожелания уже лично произнес бабуле. В Instagram Гарик продублировал поздравление потому, что бабушка Алла не отстает от развития современных технологий. Несмотря на возраст и тяжелые жизненные периоды, женщина старается идти в ногу со временем.

Фолловеры так растрогались от подобного проявления любви и заботы, что и сами не отставали, осыпая именинницу комплиментами и поздравления. Многие отметили, что несмотря на свои года, женщина выглядит свежо и явно моложе своих лет.

Также поздравления женщина принимала и от коллег Гарика. Исключением стала лишь жена Харламова – Кристина Асмус. 

Бабушка Харламова не дождалась поздравлений от снохи

Девушка не только не поздравила бабушку Гарика на своей странице, она будто намеренно проигнорировала все, что связано с близким человеком Гарика. Не поздравила, а вроде не чужие друг другу люди.

С начала совместной жизни Кристина с легкостью нашла общий язык с бабушкой Харламова, однако сейчас отношения могли испортиться, а звездная сноха не сочла нужным даже комментарием напомнить о своем существовании.

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Автор - Елизавета Маврина
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