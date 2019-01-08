«Детство без отца сыграло роль»: Лорак имеет проблемы с мужчинами из-за неполной семьи – таролог

Сегодня, 04:55 \\ Шоу-бизнес

Воспитание без мужчины и опоры значительно отразилось на маленькой Каролине, считает специалист.

Детство знаменитой украинской певицы Ани Лорак прошло в нищете. Отец бросил семью, когда девушка еще не родилась. Матери Каролины приходилось много работать, чтобы содержать семью и в шестилетнем возрасте будущую певицу вместе с братьями отдали в школу-интернат.

Таролог уверена, Ани Лорак имеет проблемы с мужчинами из-за неполной семьи. Как известно, муж певицы изменял ей на протяжении их совместной жизни. В окончательном итоге широкая общественность узнала об этом из сети. Доброжелатель опубликовал кадры, где муж певицы проводит вечер в компании неизвестной девушки. После этого певица никогда не поднимала тему развода и не рассказывала о своих переживаниях, пряча все под маской безразличия. Специалист рассказала о причинах неудач Лорак с мужчинами.

Из-за незнания и неумения общаться с представителями противоположного пола в детском возрасте, певица может «обжигаться» и быть неразборчивой в выборе спутника, констатирует таролог. Вероятно, из-за неполной семьи и недостаточного воспитания Каролина выбирает неправильных мужчин и склонна «страдать» в отношениях. «Детство без отца сыграло роль», - считает специалист.

Измена и предательство мужа значительно «подкосило» уверенную в себе певицу, считают поклонники. Женщина заметно похудела, редко появляется на публике и никак не комментирует произошедшее. Пользователи сети не раз приписывали ей романы с многочисленными звездами, в том числе и с Сергеем Лазаревым. Но в счастье и благополучность этого союза фолловерам верится с трудом.

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Автор - Валерия Кирсанова
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