Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским актером.

На днях зарубежные СМИ стали распространять информацию о том, что модель Ирина Шейк и её гражданский супруг актер Брэдли Купер расстались. Знаменитого мужчину поклонники всё чаще стали замечать в компании некой блондинки, а Ирина всю себя посвятила воспитанию единственной дочери. Так, недавно Шейк вместе с двухлетней Леей заметили папарацци в Лос-Анджелесе. Звездная мать одна прогуливалась с дочерью, когда ранее вся семья часто любила гулять вместе. Теперь же от отца и след простыл.

Стоит отметить, что во время прогулки Ирина развлекала дочь, а девочка в ответ громко и весело смеялась. Пока пара официально не подтвердила разрыв своих отношений, но фанаты считают, что звезды уже давно не живут вместе, а потому только Ирину можно заметить вместе с дочерью.